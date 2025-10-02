ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите решиха: Забраняват се дронове в определени зони и охраняемите граници на летищата
Забранява се експлоатацията без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство в географските зони на безпилотни летателни системи, в които експлоатацията им е ограничена или забранена, също и в охраняемите граници на летищата за обществено ползване. Това е записано в промените в Закона за гражданското въздухоплаване, приети от НС на второ четене.
Разпоредбата няма да се прилага при експлоатация на дронове за дейности, извършвани в обществен интерес от държавни органи, като това включва охрана, отбрана, противодействие на престъпността, осигуряване на пожарна безопасност, защита при бедствия, както и за нуждите на спешната медицинска помощ.
