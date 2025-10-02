Сподели close
Народните представители ще разгледат днес промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО.

Според промените, приети в комисия, ръководствата на службите вече няма да се назначават от президента, а ще се гласуват от Народното събрание.

До идеята за промяна се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр.