Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
©
Вносители на предложението са ПГ на "ДПС-Ново Начало". Изненада дойде от коалиционните партньори на управляващото мнозинство ГЕРБ, които гласуваха "против" и "въздържал се".
"За" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати.
Още по темата
/
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
04.11
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Атанас Запрянов: Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5
30.10
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
30.10
Депутатите са декларирали имоти за 12 688 559 лв. - основно в София и Пловдив, но има и 1 апартамент в Англия
30.10
Още от категорията
/
Бачев: ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество
12:48
Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
12:17
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:02
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
11:00
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:46
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
09:54
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
08:49
Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.