Народните представители удължиха работното си време до изчерпване на дневния ред, предаде репортер наПленарният ден трябваше да приключи в 14:00 часа.Заради удълженото работно време заседанието на Комисията по правата на човека и вероизповеданията отпадна, както и Комисията по транспорт и съобщения.Депутатите има още две точки да разгледат: Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана ((Вносители: Златан Златанов, Хамид Хамид и група народни представители) и Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Деница Сачева и група народни представители, Елисавета Белобрадова и група народни представители).