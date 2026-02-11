Народните представители закриха заседанието до изчерпването на точка втора от дневния ред - депутатите изслушват министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, представители на органите на МВР, и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая "Петрохан", предаде репортер наТова е вторият кръг от въпроси към институциите.Искането бе направено от парламентарната група "Има такъв народ" и бе подкрепено от 171 народни представители. След откриване на заседанието, по предложение на ИТН, ще бъдат включени камерите на БНТ и БНР, за да се чуят отношенията на парламентарните групи по изслушването.Преди това депутатите отхвърли предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" за закриване на заседанието само за отговора на въпрос на ПГ към председателя на ДАНС Деньо Денев дали лица от сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" под каквато и да е форма са сътрудничили на ДАНС, но предложението беше отхвърлено.