Кожата е огледало на начина ни на живот, а сезонните промени, замърсяването и модерните естетични трендове често ѝ нанасят повече вреда, отколкото полза. Как да се грижим за нея разумно, без да се поддаваме на маркетингови обещания и модни заблуди? Дерматологът д-р Самер Шокър отговори на най-важните въпроси за кожата в края на лятото."След дългите месеци на излагане на слънце и силните ултравиолетови лъчи трябва да предприемем мерки. Пилинги, лазери и ексфолиращи терапии са подходящи в края на лятото, защото много пациенти страдат от пигментация“, обясни той.На въпрос победима ли е пигментацията той отговори: "Зависи. Важно е да се установи точната причина, за да предложим адекватна терапия. Имаме голям арсенал от средства, но правилната диагноза е ключова“.Преходът от лято към есен често е придружен от големи температурни разлики, особено в големите градове. "Когато сутрин е студено, а денят е горещ, текстурата на кремовете трябва да се адаптира. През лятото – леки, гелообразни формули, а с настъпване на студените дни – по-плътни и подхранващи“, съветва дерматологът."Дори и в мрачен ден, UV-лъчите присъстват. Слънцезащитата трябва да се използва целогодишно, особено върху изложените зони – лице, шия, деколте, ръце“, категоричен е доктор Шокър. За есента и зимата SPF 30 е достатъчен, но "прилагането му не бива да спира нито при възрастните, нито при децата“.По отношение на това можем ли да очакваме лифтинг ефект от крем, дерматологът беше категоричен: "Не. Има прекалено много маркетинг в индустрията. Един крем може да хидратира и да даде блясък, но няма да лифтира кожата. Грижата е цялостна – от правилното хранене и пиене на вода, до умерени процедури и подходяща козметика“.Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на замърсяването на въздуха, подчерта доктор Шокър. "Има такива кремове, но трябва да гледаме съставките им – антиоксиданти като витамин C, витамин E, ресвератрол наистина предпазват от оксидативен стрес“, допълва той пред NOVA.Почистването също трябва да се адаптира. Вечер е добре да правим двойно почистване – първо с мицеларна вода, после с измивен гел. Сутрин можем да използваме само вода или лек продукт, за да не изсушаваме прекалено кожата."Кожата около очите е много по-тънка и чувствителна. Затова не е добре да използваме обикновени кремове за лице в тази зона. Те могат да причинят раздразнение“, заяви дерматологът."Аз никога не препоръчвам нещо, само защото е модерно. Винаги гледам индикациите. Процедура се прави само ако е нужна и само ако пациентът го иска“, категоричен е доктор Шокър.По думите му социалните мрежи оказват сериозно влияние. "Идват все по-млади пациенти, повлияни от филтрите и инфлуенсърите. Трябва да им се обясни, че не всичко е подходящо за всеки. Прекалените интервенции могат да доведат до обратен ефект – застаряване, а не подмладяване“.Инжекциите с хиалурон или ботокс не са решение завинаги. "След време ефектът изчезва. Не можем да инжектираме веднъж и да очакваме вечна младост. Важно е поддържането – но с мярка“, подчерта дерматологът.Все повече мъже посещават дерматолозите – както по естетични, така и по клинични причини. "Те искат да изглеждат добре, но не желаят да се феминизират. Подходът при мъжете трябва да е различен – с по-дискретни и подчертаващи мъжествеността процедури“, отбелязва д-р Шокър."Ако има нещо, което най-много се пропуска, това е слънцезащитата. А тя е най-евтината и най-ефективната антиейдж мярка. Трябва да се прилага всеки ден, целогодишно, от ранна възраст“, посъветва той.И отправи призив: "Преди да се поддадете на модни тенденции, консултирайте се с дерматолог. Кожата е индивидуална, нуждите ѝ – също. Истинската красота не е в драстичните промени, а в здравето и баланса“.