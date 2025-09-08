Сигнал до bTV за имотна измама в Ямбол. Десетки семейства от години не могат да влязат в жилища, които са платили изцяло. Според строителя извънредни обстоятелства са забавили завършването на обекта.Строежът на нови жилищни сгради в подножието на квартал "Боровец“ в Ямбол започва преди четири години. Десетки семейства плащат стотици хиляди за жилища, до които нямат достъп."Официално прехвърлянето се извърши на 5 ноември 2021, като беше изплатен изцяло апартаментът. И оттогава чакаме резултат. От четири години чакаме акт 16, който ни беше обещан“, разказва Симеон Илиев, собственик на апартамент."146 000 лева мисля, че беше , аз също имам нотариален акт като него. За какво ви служи? За картина вкъщи, засега. За нищо друго. Както виждате всичко е заключено, нямаме достъп до жилищата“, добавя Добрин Василев, собственик на жилище.Диляна Маринова и съпругът ѝ продават старото си жилище, за да платят новото, и излизат на квартира с малко дете"Както и много други собственици също са по квартири, защото ни беше обещано, че ще се случи възможно най-скоро“, казва жената.Собственикът на фирмата отказва среща с екипа ни и със собствениците. В писмена позиция отбелязва, че забавянето не зависи от него."Някои от комуникационните дружества не успяха да се включват навреме и това създаде забавяне. В момента приключи работата по вертикалната планировка и се подготвят документите за акт 15“, казват от фирмата строител."Постоянно го чуваме това и сме все зависими от някой“, коментира Мери Петрова."Тук аз не съм виждал човек от една година да работи нещо“, добавя Добрин Василев.Собствениците ще търсят правата си по съдебен ред.