Десислава Иванчева: Ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора
"Фокус" припомня, че в края на юли месец вицепрезидентът Илияна Йотова помилва Иванчева.
Публикуваме целия пост без редакторска намеса:
Изследванията ми показват множество сраствания в обастта на белия дроб. Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време.
Валентин-Александър се наложи отново да отиде при баба си. Слава богу, майка ми сега е добре и пое отново грижите за него.
Днес ме изписват, но още седмици ще продължа лечението си вкъщи.
Благодаря ви, че не ме забравяте и ежедневно ми звъните, получвам стотици съобщения.
