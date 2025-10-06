ЗАРЕЖДАНЕ...
Десислава Калчева: Определянето на данъка върху недвижимите имоти зависи от данъчната оценка и местната данъчна политика
"А в малките общини, където няма съществено увеличение на пазарните оценки, евентуално ще има някаква минимална разлика в данъчните задължения, но тук може би е момента да кажа, че на база изследваната практика, ако се забележи риск от това повишаване на данъчното бреме за гражданите, общините, Общинските съвети имат право да вземат решение за намаляване на ставката, на размера на самия данък, който компенсира в някаква степен актуализацията", допълни тя. "Добре е да сложим разделителна линия какво означава да вдигаме данък "Сгради“ и какво означава да актуализираме данъчната оценка. За вдигане на Данък "Сгради“ всяка една община има самостоятелно право да реши каква да бъде данъчната ставка", уточни още Калчева. Тя отбеляза, че на база последните анализи се вижда, че периодично общините, които са били на дъното на минималната ставка, през годините се стремят да отидат в златната среда, да кажем около 2,5-2,8 промила.
"Постепенно това отлепване от дъното го наблюдаваме. А вече ако говорим за актуализация на данъчната оценка, тук вече минаваме към една формула, в която базисната данъчна оценка, базисната данъчна основа е един от компонентите в самата формула", обясни тя. "Тази формула съдържа също така коефициент на овехтяване, коефициент на
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
преди 5 ч. и 27 мин.
Хубаво се вдигат данъците, но къде е контрола къде отиват тези милиони нови постъпления. Пример: 44% ръст на данък (такса смет) от тази година. Ако хората бяхме забелязали по-добро почистване на града, нови и повече кофи за боклук и т.н. щяхме да се радваме, че нещо е направено с нашите пари. Но точно обратното , тънем в мизерия и мръсотия!
