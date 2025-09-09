Сподели close
В неделя преди обяд е получено съобщение за пострадало момче по пътя град Генерал Тошево посока село Присад.

На място е установено, че 11-годишно момче, водач на електрическа тротинетка пада на пътното платно, съобщават от полицията в Добрич.

Вследствие на инцидента, детето е настанено в МБАЛ Добрич с черепно мозъчна травма, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.