Дете на 11 години е с опасност за живота след падане от е-тротинетка в Добричко
На място е установено, че 11-годишно момче, водач на електрическа тротинетка пада на пътното платно, съобщават от полицията в Добрич.
Вследствие на инцидента, детето е настанено в МБАЛ Добрич с черепно мозъчна травма, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
