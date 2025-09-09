Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Дете загина след падане от неопределено, самоделно МПС в дряновското село Пейна, Габровска област. Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Габрово.

Инцидентът е станал днес следобед, около малко след 15 часа, казаха още от полицията.