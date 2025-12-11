Мина се една граница, която не трябваше да бъде преминавана. Наглостта на управляващите просто вече придоби нечувани размери. Това каза модният дизайнер Диана Блажева, в предаванетонас водещ Ася Александрова. Тя се включи във вчерашния протест, както и в този на 1 декември.Тя обаче не очаква правителството да подаде оставка, въпреки многохилядните протести в последните седмици. "Мисля, че те няма да се вслушат в гласа на народа и ще продължат да наглеят. Наистина не знам какво да очаквам", сподели Блажева.Според нея младите хора от поколението Z имат различен начин на мислене. "Те, за разлика от нашето поколение, са доста по-непримирими с несправедливостта."Диана Блажева очаква на следващите избори да се появят нови политически формации: в лявото политическо пространство – вероятно около президента Радев, а в дясното – около БОЕЦ и Манол Глишев.Ива Атанасова, която се занимава с дигитален маркетинг, сподели впечатленията си от снощния протест. "Изключително силна енергия на хора, обединени в една посока. Толкова много хора на едно място и въпреки това, не срещнах някой, който се е държал невъзпитано. В никакъв случай не съм изпитвала страх", разказа тя.И тя не очаква протестите да доведат до оставка на правителството. "В същото време, ако го направят, не знам каква е алтернативата за България. В подобен тип ситуации като сегашната се раждат нови партии и обикновено тези нови партии винаги имат изключително голям успех на първите избори. Да видим и сега какво ще се случи, но със сигурност ще бъде интересно време за България", добави Атанасова.Според нея на следващите избори активността ще се повиши драстично, защото младите хора от поколение Z вече са активизирани. "Аз се радвам, че младите хора са толкова будни, без значение какъв е техният мотив. Радвам се, че заявяват своята гледна точка. Точно те ще направят промяната сега според мен, защото се обединиха. Стана тренди това да бъдеш политически ангажиран в последните няколко седмици, което е нещо нечувано за България в последните години, защото гражданското общество у нас не е особено голямо", коментира Ива Атанасова.