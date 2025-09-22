ЗАРЕЖДАНЕ...
Диана Дамянова: Политиката в България е срамна професия
© Фокус
"Хубавата новина е, че българският народ не се интересува от парламентарните дебати, прояви и коментари. Ако се интересуваше, би попаднал на най-страшната лексика и пълно политическо безхаберие", смята Дамянова.
По думите й "разговорът“ между Асен Василев и Делян Пеевски е еманация на вече създадените отношения в обществото. "Българият парламент възпитава лошо поведение в гражданите и не трябва да се учудваме, когато срещаме хора, готови да се бият на улиците безпричинно", заяви тя.
Според нея нито един смислен човек в България при никакви обстоятелства не се залавя с политика. "Има 200-250 души, които са истински политици, защото се занимават професионално с това. Всичко останало е плява, която избуява, защото политиката е непрестижна професия", подчерта Дамянова.
Тя смята, че политиката в България е срамна професия. "Благодарение на 45-те години комунизъм нямаме наследство на политическа класа и сега излиза пяната. Но ние в момента сме капка в историята. Това са мигове, които ще отминат, ще се създаде истинска политическа класа и тогава вече ще може да се говори за политиката", допълни екпертът.
Дамянова обясни също така, че Борисов иска да изкара още един мандат като на министър-председател. "След революцията през 2020 г. Борисов разбра, че е прекалил в много отношения - и към обществения ресурси, и към гражданското общество. Сега обаче иска да се върне, за да може да си тръгне с паметник", каза още тя.
Още по темата
/
Социологията на "Мяра" към септември: ГЕРБ-СДС убедително първи, Желязков и НС с високо неодобрение, президентът – харесван
11:06
Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани и от вносителите на искането
20.09
Политолог: Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи
20.09
Диян Стаматов с пет варианта за прилагане на забрана за ползване на мобилни телефони в училище
19.09
Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите?
19.09
Представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия": Това ще убие хиляди производители на грозде
18.09
Проф. Герджиков: Парламентът може да изкара и пълен мандат, опозицията не е достатъчно силна, а управляващите държат здраво юздите
18.09
Още от категорията
/
Наталия Киселова: Когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати
20:12
Премиерът: Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове
20:11
Историк: Днес сме много по-независими, отколкото във времето на социализма, когато властваше пълното господство на Съветския съюз
13:09
И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина" – има го вече 40 години
11:18
Илияна Йотова: И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България
11:05
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.