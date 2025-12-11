Сподели close
"Тази лавина не може да бъде спряна отсега нататък. Вотът на недоверие днес няма да мине. Очаквам Борисов да изтегли първите 5 евро от банкомат. Колко дълго ще трае този протест зависи от това дали ще бъдат направени политически опити да бъде определена дата на изборите", това по БНТ пиарът Диана Дамянова. 

Според нея "присъдата е прочетена, въпросът е оттук-нататък колко време ще траят обжалванията по нея".

"Истината е, че Борисов и Пеевски не оставиха Росен Желязков да представлява кабинета и това изнерви хората", каза тя. 

"Протестите ни водят към избори, но зависи дали тези хора ще гласуват. Ако снощи имаше 300 хиляди по улиците на България, то трябва да гласуват 3 млн.", каза Дамянова. 

По думите й няма никакво значение как ще гласуват БСП и ИТН. 

"Студената вода е изпита. Те имаха шанс да се върнат исторически, сега според мен са чао", заяви тя.