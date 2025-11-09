Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!
© Facebook / Diana Russinova
Пътният експерт Диана Русинова сигнализира в социалните мрежи обаче, че забраната за преминаване през участъка е била пренебрегвана многократно.
"Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел “ремонт на ремонта", какво очаквате, като минете върху бетон на два дена?", написа тя.
"Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков - син под публикацията.
Още от категорията
/
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
18:52
Зафиров от Разград: Обединението на жените социалистки е опора на социалната идея и духа на БСП
11:20
Ето кого почитаме днес
08:51
Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.