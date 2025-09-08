За изминалите 5 години успяхме да развием Националния център за квалификация като съвременен дигитален център за провеждането на онлайн квалификации от XXI век посредством наша собствена и независима административна платформа за провеждането на онлайн обучения, като за последните 5 години над 25 000 педагогически специалисти, учители и директори са преминали през Националния център за квалификация. Това каза в предаванетонадиректорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя Димитър Асенов."Издадохме редица книжки с анализи от получената обратна връзка от всичките тези над 25 000 учители и директори, които взеха участия в нашето обучение, които книжки съответно ни помагат да планираме и да провеждаме адекватни публични образователни политики, насочени към квалификацията на педагогическите специалисти,“ обясни той и добави, че има редица неща, които могат да се направят по отношение на повишаването качеството на образованието у нас.На първо място според него трябва да бъде направена реформа на учебните планове и програми, тъй като в момента те са прекалено амбициозни по отношение на това да предоставят знания и по-малко амбициозни тези знания да бъдат трансформирани в умения."Този микс трябва да се обърне,“ категоричен е експертът.На второ място той постави необходимостта от реформа на методите и начините на оценяване на учениците."На трето място бих отделил премахването на политиката на формализъм – нещо да се прави не заради качеството, а заради документа. Квалификацията на педагогическите специалисти, включая и на директорите, е само част от този глобален процес.“"Цялостната култура, свързана с ролята на съвременния учител, дори не само да изпитва по най-адекватния начин учениците, но дори да ги научи да правят разлика между това коя информация е вярна и коя не, кое е правилно и неправилно от поведенческа гледна точка, ако щете кое е относимо и неотносимо към темата и предмета, за която се говори в клас, това следва да е функцията на съвременния учител. И всичко това е част от обученията, които Националния център за квалификация предлага през изминалите пет години,“ посочи Асенов.Квалификацията на специалистите в образованието бива три основни вида, обясни още експертът. Това е въвеждаща, поддържаща и награждаща квалификация, като според него много добре трябва да знаем кога говорим за различните видове квалификации и съответно институциите, които носят отговорност за нея. Въвеждаща квалификация има тогава, когато имаме квалификация на педагогически специалисти и е свързана с изпълнение на държавни образователни стандарти.Поддържаща квалификация, и тук влиза ролята на директора, е квалификация, която е ориентирана по отношение на управлението на делегиран бюджет, управление на образователната институция в условията на криза и всички от тези политики, които са свързани с изпълнението на държавни образователни стандарти."Тази квалификация няма как лекомислено да е поверявана на неправителствени организации. Тя трябва да остане предмет на управление на Националния център за квалификация, на висшите училища, както и на Департаментът за квалификация на тези висши училища“.За тази година Центърът предлага един систематизиран обучителен модул, който включва поредица от квалификационни курсове за повишаването на квалификацията на специалистите."На първо място бих казал, че започнахме с една тема, която е особено полезна, това е Стратегическа визия при управление на образователната институция. На второ място, нормативна подготовка на новоназначените директори по отношение на провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити. На трето място, много специализирани обучения, насочени към нормативна подготовка за стартирането на учебната година,“ обясни гостът, като по отношение на квалификация на директорите е включена и ключовата тема, свързана със социалния диалог и организационната култура.Директорът на Националния център за повишаване на квалификацията сподели още, че на проведената в Казанлък среща на ръководители на регионалните управления на образованието с ръководството на Ресорното министерство са се дебатирали основните образователни политики, които следват да залегнат през предстоящата учебна година 2025-2026 години и да намерят най-правилната формула, по която тези образователни политики да достигат до деца, ученици, родители и т.н."Всичките 28 началници на регионалните управления на образованието след тази работна среща следва да проведат есени съвещания с директорите на образователните институции в тяхната област. Тези политики следва да бъдат дебатирани с тях, адресирани с тях, така че тези политики да доведат до най-правилния резултат и все пак да сме в рамките на едно подредено общество като държава“.