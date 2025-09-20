ЗАРЕЖДАНЕ...
Димитър Гърдев: Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим
© БНТ
Поисканата сума ще бъде 1,6 млрд. евро, уточни той. Вторият транш трябва да бъде одобрен до края на този месец. Гърдев обясни, че през последните 4 години е изгубено много време, но имаме възможност през 2026 г. да усвоим всички средства. Общата стойност на плана е около 6,1 млрд. евро.
Тенденция е вотовете на недоверие да не минават и опозицията да изглежда изключително разнопосочна, коментира депутатът по повод петия опит за сваляне на правителството. Попитан относно предложението за отнемане на правомощията на президента да назначава шефове на ДАНС и ДАР, Гърдев отговори, че тези функции не са заложени в Конституцията, а са дадени на държавния глава впоследствие.
"В момента виждаме, че тази функция постави държавата в ступор - не могат да бъдат избрани. Като видяхме такъв резултат, смятам, че това трябва по някакъв начин да бъде коригирано, защото не всички служби са отнети от президента, а и реално тежестта на водената политика пада върху правителството", каза депутатът пред БНТ.
Предстои стратегическа промяна на ЕС и България може да се възползва от финансовата рамка в размер на 2 трилиона евро, която тепърва ще се договаря:
"Това е единственият реален резултат за България от членството в ЕС, защото това е изключителен ускорител. Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим. За това категорично е необходим работещ парламент".
От ИТН са изпратили декларация към правителството да защитава интересите на България във връзка с кохезионната политика на Съюза - тя предвижда 100% финансиране на държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус.
"България е пропусната. Ние поискахме да бъде припознат Черноморският регион и България, която търпи всички негативи на войната в Украйна, всички санкционни режими".
По думите му средствата от тези програми могат да бъдат пренасочвани към инфраструктура, към енергийната мрежа, към региони, засегнати от безводие или слабо заселени райони.
След подписването на договорите с "Райнметал", ставаме единствената държава, която произвежда трикомпонентен барут в Европа, каза още Димитър Гърдев.
"Получаваме "Райнметал" като марка и получаваме техните пазари. Това не е инвестиция само в отбраната, а в работни места, в инфраструктура, в бюджета също. 30 години нямахме нови технологии, пазарите за старите съветски образци приключиха - в Украйна дори. Самата Русия произвежда нови въоръжения и бойна техника. Ние получаваме един ускорител", коментира той.
Още по темата
/
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение
19.09
Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция"
18.09
Началникът на кабинета на Вълчев: Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България
18.09
Психолог: У хората са се натрупали много тревоги, живеем отдавна в едно недоверие към институциите
17.09
Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на недоверие, виждаме една разделена опозиция
17.09
Още от категорията
/
След кибератаката в няколко европейски града: Няма данни за промяна в полетите на летището в София
18:07
Младежкото БСП: Най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора да живеят спокойно
17:56
Радев и командирът от Военноморските сили на САЩ: Изтребителната авиация носи удовлетворението, че си полезен на страната си
17:23
Политолог: Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи
17:22
Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР
11:17
Здравното министерство се задейства: Болниците с нови правила за броя на сестри, акушерки и лаборанти
10:48
Проф. Халачев: Правилата в парламента не се спазват, а отношенията между политиците са силно изострени
19.09
Икономисти: Има сектори, в които покачването за заплатите достига 30-40% за първото полугодие, става въпрос милиарди разход
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.