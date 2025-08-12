ЗАРЕЖДАНЕ...
Димитър Хаджидимитров: Бензин има да се удавим, но няма биоетанол
"В момента няма достатъчно количества бензин, който да е готов за продажба с нужното количество биоетанол. Бензин има да се удавим, но няма биоетанол, който да се вложи в него, за да можем да изпълним условията за 10% съдържание на биоетанол в бензините".
Той поясни пред БНТ, че има форсмажорни обстоятелства. Три са фирмите, с които са сключени договори още през изминалата година. Обясни, че с една от фирмите има проблем и това е причината в момента за кризата с бензина.
Димитър Хаджидимитров поясни, че в момента никой в страната ни няма вина за тази ситуация. Такава е и тя в много страни от Европа. Фирмата, чиято е вината, е в Украйна и най-вероятно няма да й бъде потърсена отговорност.
"Най-вероятно ще има представители на големите вериги, които ще заведат искове за нарушени доставки. Така, че мисля, че и това ще се случи на пазара. Има една голяма верига в България, на която има липса на бензин 95 и на А100 през последните дни".
По този начин търпят огромни загуби, допълни той. Проблемът е много сериозен за по-малките населени места, защото там няма представители на големите вериги.
