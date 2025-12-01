Какво ще стане, ако бъде изтеглен бюджетът? Какво друго може да се промени концептуално? Имайте предвид, че тези, които днес са опозиция, вчера са били управляващи, и утре ще е обратното. Това заяви в ефира на NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов.Той допълни, че не е запознат в конкретика с исканията на хората във връзка с днешния протест, но подчерта, че е "хубаво, когато искаш да падне едно правителство, да знаеш какво искаш да правиш след това.“По думите му алтернативно правителство с участието на сегашните опозиционни партии би било в "зоната на извратеното“.Демокрацията значи ред и уважение към правата на другите. Ние извратихме това. Решихме, че свободата е слободия и всеки може да прави каквото си иска, каза още Манолов.По темата с проектобюджета за 2026-а година президентът на КТ "Подкрепа“ заяви, че на последната среща във финансовото министерство четиристранният съвет сякаш е успял да изготви алгоритъм, по който да работят всички заинтересовани страни.Държавата, бизнесът и синдикатите обявиха в един глас: Намерихме доста допирни точки по Бюджет 2026"Намерихме някои приемливи решения по някои от въпросите с работодателите. Остава да видим обаче колко от тях ще вземе предвид правителството“, посочи той.Според него задължително трябва да бъдат увеличени обезщетенията при безработица, както и да бъдат вдигнати майчинските.