Димитър Маринов: Има избирателен достъп до информация за определени аптеки
Противогрипните ваксините са извън позитивния лекарствен списък
"Ако мине тази промяна в Закона за лекарствените продукти, държавата ще може да вижда в кой склад има ваксини. Сега не знаем. Изпълнителната агенция по лекарствата може да установи това, като прати контрольорите в 300 склада в страната и още 3000 аптеки. Докато се установи това, нещата вече ще са променени", обясни гостът на Bulgaria ON AIR.
Ваксините и други лекарства по лекарско предписание трябва да влязат в системата СЕСПА, ако искаме да имаме контрол над наличностите в страната и да има възможност да се осигури достатъчно количество за пациентите, настоя Маринов.
Според него аптеките трябва да знаят откъде могат да доставят лекарствения продукт.
Никой не знае колко пациенти искат да се ваксинират
"Това е съществен проблем. Има избирателен достъп до информация за определени аптеки. Хубавото е, че все повече хора искат да се ваксинират, само че никой не може да предвиди колко ваксини ще трябват за догодина. Ваксината не може да се произведе от днес за утре. Трябва отсега да се предвиди и да се дадат заявките, за да могат фирмите да ги произведат", посочи Маринов.
Председателят на Българския фармацевтичен съюз е на мнение, че накрая страда пациентът.
"Предложихме не да се върви към някаква дигитализация, която да води пациента до правилните аптеки, а да има възможност пациентът като си избере аптека - веригата на лекарствоснабдяването да даде възможност медикаментът да стигне до пациента. Който държи монопола, той има изгода", изтъкна още гостът.
Фармацевтите са в протестна готовност
"Вървим към въвеждане на поредната електронна система, която няма смисъл, предвидена през Закона за бюджета, за НАП. При нас всичко е на светло, ясно. Обременяват ни с още ангажименти, това ще забави и работата в аптеката. Еврото е още една промяна за системите. Ще отида в НАП и ще имам разговор. Ако влезе в сила от 1 януари, аптеките няма да могат да направят и една продажба. Надяваме се днес да има някакво решение", обяви Маринов.
По негова информация към момента има наличност на противогрипни ваксини в аптечната мрежа.
