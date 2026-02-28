Димитър Марков: Скандалът с българския европрокурор е прецедент от създаване на службата. Последиците за България ще са репутационни
©
По думите му трябва да се гледа на този случай в контекста на предходни събития, тъй като там репутационен удар нанесе още номинирането на делегираните прокурори, като немалка част от тях бяха отхвърлени от европейския главен прокурор поради неспазване на недостатъчна професионална квалификация в областта, в която европейската прокуратура работи. "Което тогава повдигна въпроса как точно тези хора са били номинирани, какви критерии са били прилагани и дали всъщност не са промотирани хора близки до конкретни кръгове в България,“ посочи гостът.
Според Марков състоянието на правосъдната система е в своеобразен вакуум заради неспособността на органите, отговорни за управлението на съдебната власт, да взимат важни, ключови решения след изтичането на мандатите на ВСС и на Инспектората към ВСС.
"За съжаление рискът тази ситуация да продължи е голям, защото за да се избере нов ВСС е необходимо действащо Народно събрание и едно консенсусно мнозинство от 160 гласа, което едва ли ще се сформира в някои от следващите Народни събрания. Така че рискуваме да сме в този вакуум още дълго време,“ каза експертът и добави, че институциите, които са отговорни да вземат решенията, просто правят всичко възможно, за да не вземат никакви решения.
Политическите измерения са много сериозни, тъй като този казус се съпътства от едни вътрешно политически събития – записи на срещи на сегашния български европрокурор с печално известен Петьо Еврото, в който се обсъжда номинацията, обсъжда се изхода от процедурата и т.н.
"Няма как в общественото пространство двата случая да не се мислят свързани, тъй като все пак става въпрос за един и същи човек, който виждате няколко години по-късно е пред отстраняване от службата на европейския главен прокурор. Докато не се предприемат действия, които да разплетат тези случаи докрай, в обществото остава неразколебаното съмнение, че до голяма степен кадруването и важните решения в областта на съдебната власт се взимат под влиянието на такива мрежи.“
Още по темата
/
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото не е издирен, не мога да ви кажа къде е
29.09
Колегията на Европейската прокуратура е удължила отстраняването на Теодора Георгиева от длъжност
27.06
Още от категорията
/
БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов
08:56
БАБХ откри вещества над допустимите стойности в слънчоглед от Аржентина, пристигнал с кораб във Варна
27.02
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Мая Манолова: Министърът на МРРБ да пощади хората поне от водната бомба, която ги чака, ако цената на водата скочи 14%
27.02
Уволненият директор на "Медицински надзор": Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза
27.02
Евродепутати, сред които и Емил Радев, поискаха мерки срещу несправедливи такси за деца в самолетите
27.02
Бившият енергиен министър: Гюров излъга за тока! Ако миналата година сте платили 100 лв., на базата на повишената цена сега - трябваше да платите 102,50 лв.
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Виктор Димчев: Премиерът изглежда "сламен" човек на партийни олиг...
22:33 / 27.02.2026
МВнР призова да не тръгваме към Гърция, ако не ни се налага
20:35 / 27.02.2026
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нер...
19:32 / 27.02.2026
Трайчо Трайков за високите сметки за ток: В никакъв случай грешка...
19:30 / 27.02.2026
Емил Дечев привиква директори на областни дирекции на МВР
19:31 / 27.02.2026
Мая Манолова: Министърът на МРРБ да пощади хората поне от водната...
19:31 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.