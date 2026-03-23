Димитър Зоров: Търговците на дребно изцеждат потребителя и унищожават производителя
"Затова хората се отказват от този бизнес и ние вече се сблъскваме с факта, че България няма никаква хранителна задоволеност и сигурност от собствени продукти. Ние внасяме, но не мислете, че внасяме най-качественото от Европа. В България се внася най-евтиното като достъпна цена, за да може да се сложи високата наценка от търговците на дребно и за да печелят повече", каза още гостът.
Той коментира и данните на КЗК, че вносът на мляко и млечни продукти се е увеличил с 42%: "Това не значи, че 42% от всички млечни продукти, консумирани в в България, са вносни. Това значи, че ако преди години са били 15%, сега са се увеличили на база тези 15% с 42-3%.
Според Зоров, това е много лоша тенденция, защото спадът на българското мляко за 3 години е 25%, отново по заключението на КЗК. Търговците на дребно в България притискат производството с високите наценки, които по тези заключения са от 77 до 100%. Те изцеждат българския потребител и унищожават българския производител с тази ценова политика, смята гостът.
Според него, проблемът е, че у нас няма закон за надценките, а млечните продукти не може да са социален аспект - те са първа необходимост на масата и не може да се произвеждат и продават на загуба за сметка на някой друг.
"Потребителят трябва да уважава труда на българските животновъди и преработователи", каза още той.
На въпроса защо въпреки 41% натрупана инфлация за последните пет години изкупната цена на млякото у нас не е нараснала, той отговори, че отсреща търговците на дребно, т.е. търговските вериги казват, че няма да приемат нови цени.
Относно дефицита на агнешко месо за Великден и Гергьовден, Зоров посочи, че производителите не искат да работят на загуба.
Още от категорията
МС е създал оперативен щаб за изборите: До момента са получили 105 сигнала за нарушение на политическите права на хората
23.03
Финансовият министър: Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро
23.03
Сблъсък между НЗОК и "Информационно обслужване" осветлява как се ...
18:54 / 23.03.2026
Проф. Евгений Дайнов: По физиономиите на политиците ще разберем д...
19:43 / 23.03.2026
МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете, докато о...
15:20 / 23.03.2026
Емил Дечев: МВР проверява дали Пепи Еврото е задържан в Белград
14:41 / 23.03.2026
БАБХ: Четвърти кораб със слънчоглед от Аржентина с пестициди над ...
13:44 / 23.03.2026
Служебният вътрешен министър: Запазва се тенденцията за намалява...
13:34 / 23.03.2026
