надценка на хранителни стоки в търговските вериги. Как е възможно да се достига до такъв процент и какво може да направи регулаторът коментираха председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Димитър Зоров и изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред NOVA News.
"Вие вадите една от дадените надценки. По-важното е да се види детайлното заключение", каза Зоров.
Той поздрави КЗК, че е свършила работа, за която държавата следва да отговаря. "За 5 години производството на млякото е паднало с 25%. Твърди се, че е намаляло производството на български продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, а вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава", заяви Зоров.
По думите му това показва, че ние "нямаме никаква мисъл като държава". "КЗК не може да направи нищо без законова регулация. Да, тя може да констатира по закон някакви правомощия. Но няма никаква мярка за регулация на надценки, а тези на крайния търговец на дребно са огромни", допълни той.
Според Богомил Николов комисията не препоръчва фиксиране на наценките, но предлага насърчаване на производството и конкуренцията. "Ако имате производство, ако имате насищане на пазара, цените сами ще се регулират. Трябва да насърчаваме малките производители да продават директно на клиентите, като по този начин ще се елиминират посредниците и огромните надценки", каза той.
Той посочи, че ако се възстанови конкурентоспособността на пазара, това ще доведе до намаляване на надценките и по-достъпни за потребителите цени, без да е необходимо те да се фиксират.
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
© NOVA NEWS
Още по темата
/
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
10.11
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
05.11
Още от категорията
/
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
09:56
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
09:45
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:04
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.