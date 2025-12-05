Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Според него банковата система в страната активно се подготвя за преминаването към единната валута от 1 януари 2026 г.
"Бяха направени много инвестиции в ИТ, а през последните седем-осем месеца целият банков сектор работи активно за евро-въвеждането“, посочи Заманов.
Развитието на икономиката създаде нужда от повече кредитиране за фирмите, като същевременно спестяванията на бизнеса също нарастват. "При гражданите видяхме увеличение на потребителските кредити – до 2 милиарда лева, а при ипотечните – до 5 милиарда лева“, коментира той.
Средният живот на ипотечния кредит в България е под 10 години, което според Заманов носи спокойствие на пазара по отношение на качеството на кредитния портфейл. Процентът на необслужвани кредити е около 2,5%, което е в рамките на европейските стандарти.
Той уточни, че това се дължи на две основни неща – консервативната политика и мерките на БНБ, както и на доброто общо развитие на икономиката. Брутният вътрешен продукт на страната расте стабилно, което подпомага както реалния, така и финансовия сектор. В момента активите в банковата система надхвърлят 200 милиарда лева, след като преди години бяха около 120 милиарда.
Заманов коментира, че е нормално хората да отделят 40-50% от доходите си за погасяване на ипотечни кредити. Проблем би възникнал само ако този дял надхвърли 65-70%.
"Българските домакинства не са задлъжнели. Съотношението между дълг и брутен доход в страната е около 25%, докато средно за Европа е 60%. От 50 милиарда лева кредити, спестяванията достигат 97-98 милиарда лева, а едва 9% от домакинствата имат ипотечен кредит“, допълни той.
Компаниите, които изпитват трудности, често са зависими от пазари в Западна Европа. "Капацитетът им на производство е голям, но малка част от продукцията се реализира на българския пазар. Сега пазарът в Западна Европа е пренаситен. Подобна е ситуацията и при велосипедите и текстила“, обясни гостът.
В технологичния сектор в България работят между 100 000 и 150 000 души, като именно те са основните потребители на ипотечни кредити. "Много от тях искат да работят от вкъщи и имат нужда не само от спални, но и от по два кабинета. Това доведе до бум в новото строителство“, уточни Заманов.
Главният изпълнителен директор на Алианц Банк България посъветва гражданите и фирмите, които имат налични кеш средства, да ги обменят в банките преди 20 декември. Така потребителите ще бъдат спокойни, че ще могат спокойно да използват банковите си карти след въвеждането на еврото.
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
©
Още по темата
/
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
03.12
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
03.12
Кредитен консултант за влизането на еврото: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти
03.12
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
03.12
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
30.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Още от категорията
/
Инж. Янко Спасов: Младите хора не могат да разберат, че са жертва на едни алгоритми в социалните мрежи
08:39
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
mannoli
преди 1 ч. и 55 мин.
Именно! Хората изчакват 1 януари, тъй като тогава започва задължителният безплатен период за обмяна на левове в евро, определен със закона за въвеждане на единната валута. Логично е банките и обменните бюра да таксуват преди официалната дата, за да мотивират гражданите да изчакат старта на фиксирания курс и нулевите комисионни. Тази стратегия на изчакване спестява пари и е особено изгодна за тези, които трябва да обърнат по-големи суми. Следователно, всеки, който може да отложи обмяната на евро, ще го направи, за да избегне настоящите превалутиращи такси и да се възползва от законово гарантирания курс след Нова година. Браво бе много сихитър! Сега ми кажи, защо да ги обменят преди Нова Година?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.