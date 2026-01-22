Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
© money
По думите й, страната е преминала през исторически момент, който представлява кулминация на дългогодишния път към пълноправното интегриране в еврозоната. "Това е исторически момент не само от гледна точка на държавата и политиката, но и за финансовия сектор, който е основен двигател на целия процес", подчерта още Минчева.
Подготовката за въвеждането на еврото е продължила повече от 2 години и е изисквала значителни инвестиции, разкри тя. Само банковият сектор е вложил над €200 милиона, "изцяло за своя сметка", в обновяване на технологичните системи, адаптиране на процесите, логистика и обучение на персонала.
Тези средства са били насочени както към модернизация на ИТ инфраструктурата, така и към физическата подготовка на филиалите и касовите центрове за работа с две валути в паралелно обращение.
Технологичният преход - без сътресения
Според Цветанка Минчева, именно технологичният преход е бил най-критичният елемент от процеса, но той е преминал изключително гладко. В първите секунди след полунощ на Нова година банкоматите, картовите плащания и ПОС терминалите са заработили нормално, без сериозни прекъсвания.
Временното ограничаване на достъпа до онлайн и мобилното банкиране е било предварително планирано и комуникирано към клиентите. Причината е сложният процес по приключване на финансовата година, изготвяне на регулаторни отчети и последващото превалутиране на всички сметки и системи в евро.
"Знаехме, че процесът за една банка отнема много време - повече от 48 часа. В много случаи - над 60. Неслучайно затова беше обявен един допълнителен почивен ден, който беше ключов за банковата система", коментира още тя.
Най-голямото предизвикателство
Най-голямото предизвикателство обаче е било логистичното. Само в двата работни дни преди Нова година от обращение са били изтеглени около 1 млрд. лева, а в първите два дни след празниците - още 1 млрд. лева. "Искам да си представите какво означава това като количество банкноти, преброени от банковите служители", коментира Минчева.
Особено сериозно е било натоварването, свързано с монетите. По данни, цитирани от Минчева, банковата система е обработила над 3,3 млрд. броя монети, което се равнява на над 10 000 тона тегло. Само във филиалите на нейната банка в определен момент са се натрупвали над 40 тона монети, които е трябвало да бъдат събрани и изведени от обращение.
"В първите само 2 работни дни, банковата система е прибрала монети от гражданите, т. е. преброила ги е и ги е складирала, приблизително с размера на около 8 ТИР-а. В банката, която аз представлявам, средно във филиал има над 300 килограма монети", обясни тя.
Минчева беше категорична, че банките стриктно спазват закона и не събират такси и комисионни за обмяната на левове в евро, както и за внасянето на левови средства по еврови сметки.
В първите дни след въвеждането на еврото във филиалите на банките са били обслужвани средно около 120 000 клиенти дневно, а броят на жалбите е бил минимален - едва няколко десетки случая за цялата система. В повечето от тях не е установено нарушение на закона, а става дума за човешки грешки или недоразумения, които са били бързо отстранени.
Ролята на ритейлърите
Значителна част от натоварването в първите дни са поели и големите търговски вериги. Те са работили с подготвени и тествани системи и са осигурили възможност за разплащания и обмяна в почивните дни, преди отварянето на банковите филиали.
"Ритейлерите се справиха изключително добре. Те поеха голям удар, особено в първите дни, но работеха в тясна координация с банките и БНБ", подчерта Минчева.
Още по темата
/
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
15:42
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
11:13
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
20.01
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
20.01
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
19.01
Още от категорията
/
Стокообменът между България и Япония нараства с близо 10% през първите 9 месеца на 2025 година
11:52
Бизнесмени: Евтиният труд в България вече не е ключово предимство, инвеститорите ценят ниските данъци
10:05
Макс Баклаян: Основните причини за рекордното поскъпване на инвестиционното злато са геополитика и макроикономика
20.01
АИКБ: Пpeз пocлeднитe 5 гoдини pъcтът нa paзxoдитe в пyбличния cектор знaчитeлнo e изпpeвapил тoзи нa пpиxoдитe
18.01
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
17.01
Габриела Горанова-Димчева: Значително повече предприятия планират да наемат, отколкото да съкращават персонал
15.01
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
15.01
Бизнесмен: Предпочитаме българи, но липсват кадри, а работниците от трети страни излизат по-скъпо
14.01
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
АББ: Преходът към еврото мина безпроблемно, натовареността на работещите в банковия сектор е огромна
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.