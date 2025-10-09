гостува на полскияв мач от първи кръг на женската Еврокъп по баскетбол. Двубоят във Вроцлав започва в 19:00 часа българско време. За последно Берое участва във втория по сила международен клубен турнир на Стария континент през сезон 2022/2023.Ето и какво сподели президентът на клубаза радио "Фокус" часове преди днешния мач:- Настроението е много добро. Момичетата са в готовност да направят един много добър двубой и очаквам да представим както Берое, така и цялата държава в този турнир на много високо ниво.- Нашият отбор, може би никой не знае, но е най-младият в целия турнир. Нашата идея е българските състезателки, част от които са от старозагорската школа, да усетят нивото на световния баскетбол. И реално очакванията ни са не толкова да постигнем успехи и победи, колкото да дадем шанс на тези момичета наистина да израснат и да натрупат опит.- Аз по този въпрос искам да кажа нещо. Допреди 2-3 години реално бяхме два отбора и половина професионални – ние и "Монтана“. За радост, Самоков също направиха много силен отбор и реално в момента имаме три нелоши отбора за европейско ниво. Това е наистина така. Имаше няколко отбора, които се отказаха и минаха в Българска баскетболна лига, но смятам, че тяхното ниво беше наистина много ниско и мачовете бяха почти безсмислени с тях, защото те бяха създадени от аматьори и от деца на 15-годишна възраст. Затова трябва, ако се правят отбори, наистина да бъдат сериозни, защото те нито са привлекателни за рекламодатели, нито за публика. Шансовете ни за титла според мен са равни между трите отбора. Ние ще направим всичко възможно да сме ние.- Това е факт, че Берое е единственият отбор, който играе в международен турнир, признат от FIBA. До Нова година това ще бъде акцентът. Надявам се да продължим, което ще бъде много трудно и след Нова година. След Нова година смятам, че ще се насочим към Купата на България и шампионската титла.- Ще има разместване на отбора. Предполагам, че ще бъде около Нова година ще бъдат привлечени една или две състезателки.- Да пълни залата и да радва старозагорската публика.- Ще има много изненади в залата. Който иска, да заповяда в 19:00 часа в събота. Приготвяли сме подаръци и изненади за всички наши фенове. И очаквам една трудна, но победа.- Не няколко – всички възрасти, мъжка, женска част. Имаме всички възрасти, като някои възрасти са и по две. Ами, изисква много труд, много зали, помощ от общината, която я имаме, помощ от спонсора, която имаме, добри треньори и общо взето, това е основното.- Първо, на всички слушатели пожелавам да бъда здрави – това е най-важното от всичко, да поддържат българския спорт. И всички отбори – това е към всички спортове, да бъдем добри един към друг.- За феърплей. И не само за феърплей на терена – и извън терена, и да се уважаваме.