"Девет трупа за една седмица, много е. Самоубийства, убийства, разчленен труп, порноклипове от козметичен салон и гинекологичен кабинет.Марш от студията на всички говорещи глави. Искаме работа и да знаем какво става в България. Искаме ясни отговори - как бащата на Фидосова е станал собственик на държавна хижа през 2006, защо и кому я продава, кой продава държавен терен за 1 лв кв м, кой и по чие нареждане вписва НПО като национална агенция, защо отиващ са министър подписва договор с нея, защо друг отиващ си министър дава разрешение за частно училище, което има тясна връзка с шарлатанията естествена психотерапия, защо отиващ си министър закрива РПУ, в чийто район влиза Петрохан, защо няма реакция от институциите, че деца не ходят с месеци на училище, защо, защо, защо?Кой позволи туморът НПО да проникне и отрови обществото у нас, кой иска държавата да е слаба и да не се грижи за децата, уязвимите групи и да я няма в образовонието, социалните грижи, здравеопазването и съдебната система".Това написа директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова.