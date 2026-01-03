Директорът на ПП "Витоша" след фаталния инцидент: Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено
По думите ѝ последната проверка на дърветата е извършена на 20 октомври.
"Дърветата, които са опасни, се отбелязват и веднага се отстраняват. Това дърво към момента на проверката не е показвало признаци на опасност и днес също това видях. Дървото е било изгнило отвътре, но това при проверката няма как да бъде установено“, обясни тя.
"Отново ще има проверка, но предупреждавам, ако падне един сняг, пак ще има дървета, които ще се окажат опасни след проверката", заяви тя.
По думите й спроед кадастара мястото е частен имот. Трудно е да се говори за това кой ще поеме отговорност, защото това се е случило в природата и при лоши метеорологични условия.
"В природен парк "Витоша" има много имоти и много гори, няма как всяко дърво да бъде обходено и преценено. Това, че е в защитена територия, не би следвало отговорността да пада върху служителите в природния парк", заяви тя.
