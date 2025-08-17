Директорът на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев определи пожарът като много сериозен, предаде репортер на"Пожарникари от цялата област Стара Загора, Пловдив, Сливен се включиха в гасенето, общо 14 екипа. Изнасяли сме хора, които са били в опасност. Пожарът е под контрол. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. В гасенето на огъня се включи хеликоптер", заяви пред журналисти ст. комисар Колев.Той допълни, че два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за други проишествия в този момент, тъй като в града няма екипи и техника при положение, че цялата тя е в местността "7-ми километър". "Задействахме за рекордно време седем-осем институции и структури, включително и на министерско ниво, включително и Главна дирекция, директно с главен комиссар Джартов за съдействие от Министерството на обраната. Всички неща, които се случиха са благодарение на изключителното бързо взаимодействие между община, лесничейство, пожарна безопасност, Министерство на вътрешните работи, военните формирования и всичко останало. Действително не се борим за рекорди колко бързо ще се справим, най-важното е, че няма пострадали хора, няма данни за такива, има спасени хора, реално спасени, изнесени от опасни места. Няма нормални пътища и всичко, което се случва в една вилна зона, както наскоро мисля, че вчера беше в град Българово, е благодарение на професионализма на всички тези, които участвахме в това гасене и продължаваме да участваме. Ако не са тези професионалисти, тук става ад", допълни ст. комисар Колев. Той заяви, че пожарът е под контрол, но не е потушен или локализиран. По думите му след като в гасенето са се включили два хеликоптера от база Крумово, ще бъде локализиран.