Директорът на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев определи пожарът като много сериозен, предаде репортер на"Пожарникари от цялата област Стара Загора, Пловдив, Сливен се включиха в гасенето, общо 14 екипа. Изнасяли сме хора, които са били в опасност. Пожарът е под контрол. На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. В гасенето на огъня се включи хеликоптер", заяви пред журналисти ст. комисар Колев.Той допълни, че два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за други проишествия в този момент, тъй като в града няма екипи и техника при положение, че цялата тя е в местността "7-ми километър". "Задействахме за рекордно време седем-осем институции и структури, включително и на министерско ниво, включително и Главна дирекция, директно с главен комиссар Джартов за съдействие от Министерството на обраната. Всички неща, които се случиха са благодарение на изключителното бързо взаимодействие между община, лесничейство, пожарна безопасност, Министерство на вътрешните работи, военните формирования и всичко останало. Действително не се борим за рекорди колко бързо ще се справим, най-важното е, че няма пострадали хора, няма данни за такива, има спасени хора, реално спасени, изнесени от опасни места. Няма нормални пътища и всичко, което се случва в една вилна зона, както наскоро мисля, че вчера беше в град Българово, е благодарение на професионализма на всички тези, които участвахме в това гасене и продължаваме да участваме. Ако не са тези професионалисти, тук става ад", допълни ст. комисар Колев. Той заяви, че пожарът е под контрол, но не е потушен или локализиран. По думите му след като в гасенето са се включили два хеликоптера от база Крумово, ще бъде локализиран.Директорът на ОДМВР-Стара Загора ст. комисар бе категоричен, че полицията незабавно е започнала работа след сигнала за пожара. "Една част от служителите отсигуряват движението по пътищата в района, друга част помогнаха за евакуацията на възрастни и болни хора в района на пожара, помогнаха и на пожарната в първите минути за организацията за пожарогасенето и разбира се, други служители работят по разследване на причините за пожара. Към момента все още разследваме. Не мога да ви дам конкретни данни, ще бъдат всички какъв сигнал. Има множество сигнали за възникването на пожара и ги проверяваме", обясни той.Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Токоподаването временно е спряно и ще бъде възобновено след като мястото бъде обляно от хеликоптери и бъде обезопасен целият периметър. "Има дежурни на EVN, които са извикани да работят на място.Частичното бествено положение ще остане поне в рамките на следващите 24 часа, за да може да бъдем сигурни, че всичко ще бъде подсигурено в интерес на това да не се допусне разпалване в друга зона. Много е важно да се отбележи, че още в първите минути бе разпределено от г-н Тодоров да бъде обявено частично бедствено положение, предвид факта, че в постройките имаше хора и имаше оперативни екипи още в първите минути", каза секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. Той допълни, че огънят е бил много стихиен и не е било възможно хората да се придвижват на безопасно място, за да могат да дишат.Областният управител Неделчо Маринов също е на място. Той похвали усилията и координацията между институциите. "Апелът е внимавайте! Не палете огън на открито, не поставяйте под изпитание възможностите и професионализма на тези прекрасни хора, които за пореден път доказаха, че са истински професионалисти", каза областният управител.