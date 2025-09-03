Той уточни, че на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. "Към момента те са 14 на брой", посочи Асенов и допълни, че минути по-рано е бил информиран за още две отсечки, които са преминали проверка. "Със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които покриват участъци от всички автомагистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП", каза
До края на годината е подготвен график, с който да бъдат покрити над 1200 км от пътната мрежа за контрол на средна скорост.
Асенов коментира и контрола по претоварването на ППС и претеглянето им в движение. Очаква се това да стартира около 15 октомври.
Повече подробности във видеото.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.