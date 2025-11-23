Диян Стаматов, коментира темата във Фейсбук профила си.
Рискове от използването на телефони при деца:
1. Отслабване на концентрацията и вниманието:
Постоянната употреба на мобилен телефон намалява способността на детето да се концентрира по време на учене и привиква мозъка да превключва бързо между съдържания, което отслабва умението за продължително внимание.
2. Намаляване на учебните постижения:
Децата, които прекарват дълго време на телефона, често страдат от:
• Забравяне на домашните работи.
• Трудност при следване на указания.
• Слабо представяне на изпити.
Причината е, че телефонът поглъща времето и умствената енергия, предназначени за учене.
3 Нарушения на съня:
Синята светлина от екрана влияе на хормона на съня, което води до:
• Трудности при заспиване.
• Лек и прекъснат сън.
• Умора на следващия ден в училище.
4 Поведенчески и социални проблеми:
Прекомерната употреба на телефон може да доведе до:
• Изолация от семейството.
• Отслабени комуникационни умения.
• Лесна раздразнителност или разсейване.
5 Здравословни ефекти:
Те включват:
• Претоварване на очите.
• Постоянно главоболие.
• Болки във врата и раменете.
• Намалена физическа активност.
6 • Дигитална зависимост:
Детето става привързано към телефона дотолкова, че това му пречи да играе реални игри, да чете и да общува, което намалява неговите способности за учене.
Как да ограничим влиянието на мобилните телефони?
Определете дневно време за използване на телефона.
Напълно го изключете по време на учене и сън.
Насърчавайте децата да четат и да се движат активно.
Дръжте телефона на общо място, а не в стаята на детето.
Бъдете пример: Намалете използването на телефони от страна на родителите пред децата.
Диян Стаматов: Децата, които прекарват дълго време на телефона често забравят домашните си, трудно спазват указания и се представят по-слабо на изпити
©
Още от категорията
/
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
22.11
Елена Поптодорова: Украйна е поставена в ъгъла, много важни ще са предстоящите разговори на Зеленски с Тръмп
21.11
България отива на съд!
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш финансов министър: Не съм съгласен с увеличението на който и...
22:45 / 22.11.2025
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решени...
22:45 / 22.11.2025
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги ...
20:56 / 22.11.2025
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен ...
19:02 / 22.11.2025
Борисов: От началото на войната до този момент България последова...
18:30 / 22.11.2025
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за ...
18:30 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.