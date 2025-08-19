Министерството на образованието и науката подготвя законодателна инициатива за въвеждане на ежегодна оценка на директорите.Идеята е логична – директорите трябва да носят отговорност, а системата да гарантира качество и развитие. Това пише във Фейсбук профила си Диян Стаманов.Ето какви плюсове отчита той от добре проведената оценка:да даде ясна обратна връзка;да стимулира добрите практики;да отличава лидерите;да насочва подкрепа там, където е най-нужна.Но за да работи, оценяването трябва да е:ясно регламентирано;с прозрачни критерии;с обективни показатели.Без това рискува да се превърне в инструмент за натиск, а не за развитие и подкрепа на лидерството."Все по-често се предлага и мандатност. Звучи демократично, но е опасно", продължава той и представя своите доводи:кандидати почти няма;мандатността ще доведе до още по-чести смени;училищата ще загубят устойчивост и приемственост;ще останат "послушни изпълнители“, а не истински лидери."Когато няма кандидати, когато професията губи привлекателност – всяка идея за мандатност остава куха", коментира той и представя факти:Фактите от конкурсите:• 2024 г. → 300 нови директори.• 2025 г. → конкурси за 450 училища, но:• за 80 нямаше кандидати;• 120 останаха без промяна."Това е ясен знак за криза на лидерството в образованието.Само за 2 години над 620 училища – 25% от всички – вече са с нови ръководители.Големият въпрос не е дали да има оценка или мандатност.Големият въпрос е: Как да направим директорската професия авторитетна и привлекателна?", пише още той и предлага стъпки към това:прозрачна и справедлива ежегодна оценка;по-добро заплащане;управленско обучение и подкрепа;стимули за трудните региони."Без това конкурсите ще приключват с празни столове. А върху тях ще стои само табела: "Търси се лидер“", завършва публикацията си Стаматов.