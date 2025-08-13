ЗАРЕЖДАНЕ...
Диян Стаматов: Направихме важна крачка напред!
СРСНПБ благодарим на Министъра на образованието Красимир Вълчев и на Директора на Дирекция ИКТ Филип Иванов за бързата реакция и готовността за действие! Това написа във Фейсбук профила си Диян Стаматов.
Ето какво обясни той:
На срещата с директори на детски градини за първи път ясно се чуха проблемите с националната електронна система в предучилищното образование – система, която вече 5+ години не отговаря на нуждите на времето.
Изговорихме всички казуси
Поет е ангажимент за решения
Предстоят нови срещи и реални действия
Заедно ще дигитализираме работата на учители и директори!
НЕИСПУО е тук, за да бъде от полза на всички в системата на образованието!
Какво е НЕИСПУО?
НЕИСПУО е модерна уеб базирана платформа, предназначена за използване от директори, учители, родители, ученици и административен персонал в училищата, детските градини, ЦПЛР/СОЗ и ЦСОП.
