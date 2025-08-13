Диян Стаматов, изключително малкия брои кандидати за началници на РУО.
Ето какви числа посочи той:
София – 5
Перник – 1
Велико Търново – 4
Бургас – 1
Стаматов отбеляза, че заплата е 3700 лв. бруто (~3000 лв. нето), отговорността
е да водиш цялата образователна система в региона.
"Днес почти няма желаещи. Утре може да няма и кой да бъде назначен.
Ако искаме силно образование, трябва да привлечем и задържим силни лидери:
По-достойно заплащане. Защита от политически натиск. Подготовка на ново поколение управленци. Лидери не се раждат — те се изграждат, подкрепят и задържат", пише още той.
