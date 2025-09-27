Диян Стаматов.
Ето какво още пише в публикацията:
Все едно искаме от един човек да жонглира с гравитацията!
Истината е много по-проста – и много по-силна:
Перфектният учител не се определя от методики или години стаж.
Не се измерва с броя домашни или с това колко често използва нови технологии.
Перфектният учител има само две качества:
обича работата си.
Тази искра превръща урока в приключение и рутината – в мисия.
обича децата.
Този компас винаги сочи към търпение, емпатия и вяра в потенциала на всяко дете.
