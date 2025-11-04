Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Решението на Община Варна за организиране на дежурни детски градини по време на ваканциите е образцов пример за балансирана и модерна образователна политика, която заслужава национално признание и законодателно утвърждаване. Това написа във Фейсбук профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов

Той обяснява защо този модел е пример за добра практика:



Община Варна въвежда справедлива и ефективна организация, при която детските градини работят на ротационен принцип в периодите на ваканции. Това гарантира необходимата грижа за семействата чрез дежурни групи, като същевременно значително се оптимизират разходите — с до 80–90% за отопление, електроенергия, поддръжка, материали и консумативи. Вместо всички институции да функционират при намален брой деца, дейността се концентрира в определени детски градини — рационално, икономично и социално отговорно решение.

И призовава Народното събрание:

При разглеждането на промените в ЗПУО между първо и второ четене е необходимо да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини, с възможност за организиране на дежурни групи по модела на Варна.

"Варна даде отличен пример за България — модел, който може и трябва да се превърне в национален стандарт.С уважение и признателност към прогресивното управление на Община Варна и за конструктивното отношение към предложенията на директорите и учителите от СРСНПБ – Варна. Подобно решение може и трябва да бъде приложено и в останалите общини, включително в София.

Време е да спре излишното заиграване с отделни групи, което създава ненужен натиск върху учителите и блокира ефективните решения. Финансирането и организацията на детските градини не могат да бъдат заложник на шумни малцинства. Децентрализацията дава свобода – остава само да има смелост да се използва", пише още той.