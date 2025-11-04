Диян Стаматов.
Той обяснява защо този модел е пример за добра практика:
Община Варна въвежда справедлива и ефективна организация, при която детските градини работят на ротационен принцип в периодите на ваканции. Това гарантира необходимата грижа за семействата чрез дежурни групи, като същевременно значително се оптимизират разходите — с до 80–90% за отопление, електроенергия, поддръжка, материали и консумативи. Вместо всички институции да функционират при намален брой деца, дейността се концентрира в определени детски градини — рационално, икономично и социално отговорно решение.
И призовава Народното събрание:
При разглеждането на промените в ЗПУО между първо и второ четене е необходимо да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини, с възможност за организиране на дежурни групи по модела на Варна.
"Варна даде отличен пример за България — модел, който може и трябва да се превърне в национален стандарт.С уважение и признателност към прогресивното управление на Община Варна и за конструктивното отношение към предложенията на директорите и учителите от СРСНПБ – Варна. Подобно решение може и трябва да бъде приложено и в останалите общини, включително в София.
Време е да спре излишното заиграване с отделни групи, което създава ненужен натиск върху учителите и блокира ефективните решения. Финансирането и организацията на детските градини не могат да бъдат заложник на шумни малцинства. Децентрализацията дава свобода – остава само да има смелост да се използва", пише още той.
