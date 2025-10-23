ЗАРЕЖДАНЕ...
Дияна Русинова: Кръвната проба на шофьора, убил Мартин край Челопеч, е положителна
"44 годишният мъж вече е задържан и привлечен като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт!", пише тя.
Справка на "Фокус" показва, че съдебно-химическа експертиза напрвена на шофьора сочи, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.
"Съболезнования към близките на Мартин Димитров. Вярвам, че истината за смъртта на това дете останало завинаги на 23 години ще излезе на яве", завършва публикацията си Русинова.
Анонимен
преди 18 мин.
Какво точно означава положителна кръвна проба???
