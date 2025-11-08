Днес е голям празник, много българи имат имен ден!
Според вярата ангелите са безплътни сили или духове, служители на Бога и пазители на човеците. "Книгата на пророк Исая" разказва, че един от първите ангели - Денница, се възгордял и с падането си увлякъл много други безплътни сили - така се е появило злото.
Ангелите обаче останали верни на Господа. Пръв измежду тях е Архангел Михаил, когото Библията описва като "водач на войнството Господне" и главен борец срещу дявола и беззаконията на хората: "И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена - свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му." ("Откровение на св. Йоан Богослов" 12:7 - 12:9)
Архангел Михаил символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта и е почитан като защитник на вярата и борец срещу ересите и всяко зло. Затова и често по иконите е изобразяван с огнен меч в ръката или с копие, поразяващо дявола. На 8 ноември църквата чества Събор на св. архангел Михаил.
Празникът е един от най-почитаните и в народния календар - според вярванията Архангел Михаил е един от братята светци юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите души. По тази причина той е възприеман като ангел на смъртта, а във фолклора е популярен като "душовадник" или "вадидушник".
С него е свързана и една от трите големи Задушници през годината (в съботата преди Архангеловден). Тя е посветена на загиналите воини и затова често е наричана "мъжка".
Имен ден празнуват: Ангел, Ангелина, Лина, Михаил, Михайлина, Михаела, Мила, Милена, Рангел, Рафаил, Гавраил, Гаврил, Серафим, Райко, Рая, Радко, Райна, Радослав, Рада, Радостин, Радивой, Емилия, Емил, Райка, Райчин, Рачо, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Милко, Милка, Михо, Геле, Ханка.
