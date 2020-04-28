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Äíåñ íàä 15 000 ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ ïîëó÷èõà ïî 650 ëåâà èíäèâèäóàëíà íàãðàäà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:34 / 28.04.2020Êîìåíòàðè (3)117
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Äíåñ ïî ñìåòêèòå íà íàä 15 000 ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ ñà ïðåâåäåíè èíäèâèäóàëíèòå íàãðàäè â ðàçìåð íà 650 ëåâà, êîèòî ïðàâèòåëñòâîòî îñèãóðè çà ðàáîòåùèòå íà ïúðâà ëèíèÿ â óñëîâèÿòà íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå.

Ñïèñúöèòå íà ñëóæèòåëèòå ñà èçãîòâåíè è ïðåäëîæåíè îò ðúêîâîäèòåëèòå íà ñúîòâåòíèòå ñòðóêòóðè â ÌÂÐ íà áàçàòà íà òðè êðèòåðèÿ, óòâúðäåíè îò ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè:

- êîíòðîë è ïðîâåðêà íà ïðåìèíàâàùèòå ëèöà è ïðåäîñòàâåíèòå îò òÿõ óäîñòîâåðèòåëíè äîêóìåíòè íà èçãðàäåíèòå ÊÏÏ íà âõîäíî-èçõîäíèòå ïúòèùà íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå, íàñåëåíèòå ìåñòà ïîä êàðàíòèíà, îïðåäåëåíè ðàéîíè è ÃÊÏÏ;

- ôèçè÷åñêè êîíòðîë íà ëèöà, ïîñòàâåíè ïîä êàðàíòèíà;

- ïàòðóëíî-ïîñòîâà äåéíîñò, ïðÿêî ñâúðçàíà ñ èçïúëíåíèå íà çàäà÷è ïî ïðèëàãàíå íà èçäàäåíèòå îò ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî çàïîâåäè çà îãðàíè÷àâàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19.



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