Äíåñ íàä 15 000 ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ ïîëó÷èõà ïî 650 ëåâà èíäèâèäóàëíà íàãðàäà

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- êîíòðîë è ïðîâåðêà íà ïðåìèíàâàùèòå ëèöà è ïðåäîñòàâåíèòå îò òÿõ óäîñòîâåðèòåëíè äîêóìåíòè íà èçãðàäåíèòå ÊÏÏ íà âõîäíî-èçõîäíèòå ïúòèùà íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå, íàñåëåíèòå ìåñòà ïîä êàðàíòèíà, îïðåäåëåíè ðàéîíè è ÃÊÏÏ;
- ôèçè÷åñêè êîíòðîë íà ëèöà, ïîñòàâåíè ïîä êàðàíòèíà;
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