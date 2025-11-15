Днес се поставя началото на рождественския пост, какво се консумира
Църквата призовава своите верни да мобилизират духовните си и физически сили, за да преминат с вътрешно внимание и подобаващо напрежение предстоящото време до големия празник на Христовото Рождество.
Освен време на въздържание от обилна храна и самоугаждане, постът е време на духовна мобилизация, на самооценка, на покайно настроение и молитвено вглъбяване, с което да разширим сърцата си и да приемем духовна радост и благодатни сили в идващите празници.
Църковният типик
Според Типика (богослужебния устав) на БПЦ Рождественският пост е втори по своята продължителност след Великия пост. Той е четиридесетдневен и не е така строг като Великия и Богородичния пост, като е подобен на Апостолския (Петровия). В навечерието на поста се отбелязват Рождественски заговезни - с взаимно опрощение и заговяване (консумиране на блажна храна), с разговори и създаване на нагласа за встъпване в предстоящия пост, посветен на славното Христово Рождество.
Какво се консумира
През първата седмица на Рождественския пост и от 20 до 24 декември включително се консумира само растителна храна с олио. През останалите дни на този пост (без сряда и петък) се разрешават безгръбначни животни (охлюви, миди, октоподи и др.), които също се приемат за постни храни. Традиционно на 21 ноември - Въведение Богородично, и на 6 декември - Никулден, се консумира и риба.
Подготовка за свето Причастие
Човек, който се готви за изповед и св. Причастие, е необходимо предварително да уточни с изповедника си начина и степента на постене. Който е болен или има хронични заболявания, непременно трябва да се посъветва с изповедника си или енорийския си свещеник, като му съобщи и мнението на лекаря.
История на Рождественския пост
Утвърждаването на 40-дневния пост, свързан с деня 25 декември, в който се чества Рождеството на Спасителя, станало сравнително късно - през ХІІ век. То било в тясна зависимост от определянето датата на това събитие, във връзка с което се формира този втори по своята значимост Господски празник след Възкресение Христово (Пасха, Великден).
