ЗАРЕЖДАНЕ...
Дневен ред: Вижте програмата на Министерски съвет за утре
© Булфото
Срещата на министрите ще се проведе при следния предварителен дневен ред:
1.Проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на "Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" и за разходи по дейностите за надграждането му.
Проектът е внесен от Томислав Дончев- заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа.
Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията- Гроздан Караджов е внесъл следните проекти:
-Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
-Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г.
-Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на община Бургас.
-Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.
Теменужка Петкова- министърът на финансите е вкарала за разглеждане следните проекти:
-Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.
-Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген.
Даниел Митов- министърът на вътрешните работи
-Проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.
-Проект на Решение за изменение на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и Фонд "Убежище, миграция и интеграция“.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага следното:
-Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус“, участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище.
-Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.
-Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Свиленград, област Хасково.
12. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.
Внася: министърът на енергетиката-Жечо Станков
13. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част "Енергетика“, което ще се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург.
Внася: министърът на енергетиката
14. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.).
Внася: министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов
15. Проект на Решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.
Внася: министърът на труда и социалната политика
16. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част "Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.
Внася: министърът на труда и социалната политика
17. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-458/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.
Внася: министърът на правосъдието Георги Георгиев.
18. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.
Внася: министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев
19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част "Образование“, проведено на 11 и 12 септември 2025 г. в гр. Хернинг, Кралство Дания.
Внася: министърът на образованието и науката
20. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Йорданка Узунова с орден "Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие.
Внася: министърът на здравеопазването- Силви Кирилов
21. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 27.
Внася: министърът на туризма
22. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Внася: министър-председателят- Росен Желязков
23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
Внася: министър-председателят
Още от категорията
/
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
17:07
ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев
16:31
Заместник-министърът на труда и социалната политика: Прекратяването на насилието срещу деца е стратегическа инвестиция в бъдещето на България
11:01
Петър Волгин: Вотовете на недоверие у нас и в Европейския парламент си приличат дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво
09:18
Татяна Буруджиева: Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи
09:07
Румен Радев: Ангажираността на младите хора на България с обществени каузи е ключ към силно общество и вдъхновение за промяна
13.10
Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока
13.10
Диян Стаматов: Предлагаме на подрастващите отдалечено от мирогледа им учебно съдържание и очакваме същите високи резултати като преди 20-30 години
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.