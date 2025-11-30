До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
©
Потребителите в Европейския съюз ще бъдат по-добре защитени от измами и скрити такси при извършване на плащания съгласно новите правила, договорени днес, съобщава ДПА. Преговарящите от Европейския парламент и страните от ЕС са се споразумели да актуализират и допълнят съществуващото законодателство, като предстои официално одобрение на текста.
Съгласно промените всички такси ще трябва да бъдат ясно и прозрачно посочени преди плащане с карта или теглене на пари в брой. Това включва разходите за обменен курс и таксите за банкомати.
В борбата срещу измамите доставчиците на платежни услуги, включително банките, ще бъдат задължени да проверяват дали името и номерът на сметката на получателя съвпадат преди изпълнение на превода – изискване, което вече важи за незабавните преводи в евро. Ако не успеят да предотвратят измамата, те могат да бъдат държани отговорни за загубите на клиентите.
Новите правила обхващат и случаите, в които измамници се представят за служители на банка или доставчик на платежни услуги, за да подмамят клиентите да направят плащания. В подобни ситуации доставчикът ще трябва да възстанови напълно сумата, ако клиентът подаде сигнал в полицията.
Онлайн платформите също ще носят отговорност пред банките, които са компенсирали измамени клиенти, ако не премахват съдържание, за което са уведомени, че е измамно.
Друга мярка предвижда при теглене от банкомат клиентът предварително да бъде уведомяван за таксите, които трябва да плати. Ще бъде изписван и валутният курс, ако се тегли в чужда валута. Услугата ще бъде налична, независимо дали банкоматът е на банката, издател на картата.
Още от категорията
/
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.