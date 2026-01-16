Сподели close
Правната комисия в Народното събрание прие на второ четене предложение на "Възраждане“, което предвижда ограничаване на броя на избирателните секции в някои държави извън Европейския съюз. Предложението предвижда, извън дипломатическите и консулските представителства, да могат да се откриват най-много до 20 секции, предаде репортер ФОКУС. 

Законопроектът бе подкрепен от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН.

Ограничението ще засегне държави като Турция, САЩ, Великобритания и Канада. Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов написа в социалните мрежи:

"Правна комисия прие предложението на "Възраждане" гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г.  Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!".

Народните представители се заеха с Изборния кодекс след като приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия.  