ЗАРЕЖДАНЕ...
До 26 градуса във Варна днес
©
В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още по темата
/
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
08.09
Още от категорията
/
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
13.09
На вниманието на шофьорите! В голям участък от АМ "Струма" движението в аварийните ленти ще бъде ограничено
13.09
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
13.09
Министър Запрянов отговори: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят! След месеци в ареста, под ...
22:52 / 13.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.