До 51 200 евро на хора с увреждания за достъпна жилищна среда
Проекти за достъпна жилищна среда се подават от днес до 11 май. По този компонент могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички. Техният постоянен или настоящ адрес трябва да е в същата сграда, в която ще се монтира съоръжението. За финансиране на проекти за достъпна жилищна среда могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
По Компонент 2 "Лична мобилност“ МТСП ще отпуска до 4100 евро за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания. Проектните предложения се подават от днес до 3 април.
Средства ще се осигуряват и за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка, както и за закупуване на лека кола, която вече е снабдена с необходимото приспособление. Кандидатите, които нямат правоспособност за управление на МПС, ще могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка. Стойността на всяко проектно предложение ще се определя въз основа на представено предложение, съдържащо технически и/или финансови параметри за предвидените допустими дейности.
Право да кандидатстват по компонент "Лична мобилност" имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза. Те трябва да имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1
