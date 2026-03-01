До 8 градуса днес във Варна
Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието и в районите с по-трайно намалена видимост – между 6° и 9°, за София – около 14°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.
Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
