Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и неговият екип ще дадат пресконференция, на която ще обявят решението, свързано с ваксинацията на дребните преживни животни против шарка.

В събитието ще участват заместник-министър Стефан Бурджев, главният държавен ветеринарен инспектор доц. д-р Илиян Костов, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински, директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, директорът на дирекция "Животновъдство“ към МЗХ Деница Динчева и директорът на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ - към БАБХ д-р Борис Борисов.