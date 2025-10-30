ЗАРЕЖДАНЕ...
До часове: Министър Тахов ще обяви важно решение за животновъдите
©
Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и неговият екип ще дадат пресконференция, на която ще обявят решението, свързано с ваксинацията на дребните преживни животни против шарка.
В събитието ще участват заместник-министър Стефан Бурджев, главният държавен ветеринарен инспектор доц. д-р Илиян Костов, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински, директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, директорът на дирекция "Животновъдство“ към МЗХ Деница Динчева и директорът на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ - към БАБХ д-р Борис Борисов.
Още по темата
/
Държавата ще търси мнението на животновъдния бранш за ваксинирането на дребните преживни животни
29.08
Доц. Чавдар Филипов за шарката: Има регистрирани 106 огнища, засегнати са около 11 000 животни
06.08
Още от категорията
/
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
08:14
Според Евростат България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?
29.10
КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа
29.10
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, к...
22:28 / 29.10.2025
Доц. Филип Филипов за труса в Турция: Със сигурност ще има по-сил...
22:28 / 29.10.2025
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна то...
22:28 / 29.10.2025
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:22 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:17 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:17 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.