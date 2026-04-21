Днес всички Районни избирателни комисии трябва да предадат в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя, съобщава БНР.

Процедурата по проверка е записана в Изборния кодекс, за да могат да се отстранят несъответствията между първото и второто въвеждане на данните. През вчерашния ден книжата бяха предадени от почти половината РИК.

До четвъртък ЦИК ще обяви резултатите от предсрочния парламентарен вот с разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по изборни райони между 5-те формации, прескочили 4 -процентната бариера.

До неделя ще стане ясен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.