В края на март България ще бъде засегната от динамична синоптична обстановка, свързана с приближаващ циклон в периода 26 - 28 март. Преди неговото настъпване времето ще остане сравнително топло и пролетно, но промяната ще бъде осезаема и рязка. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.На 25 и 26 март през деня се очакват по-високи температури за сезона, съпроводени от умерен до силен южен вятър. Облачността ще бъде разкъсана, предимно висока, което ще създава усещане за стабилно и приятно време.Промяната ще започне към 26 март в късния следобед, като през нощта срещу 27 март облачността ще се увеличи значително и на много места ще започнат валежи от дъжд. С понижението на температурите в планинските райони на Югозападна България валежите ще преминат в мокър сняг.През 27 март студеният фронт ще обхване и Централна и Източна България, като на места се очакват интензивни валежи, а не са изключени и гръмотевични бури.След преминаването на циклона температурите ще се понижат чувствително и ще бъдат с около 5–6°C под климатичната норма за края на март. Това застудяване може да създаде сериозни рискове за земеделските култури и овошките, които вече са в етап на цъфтеж.В по-широк мащаб застудяването ще обхване голяма част от Балканите и Централна Европа, като причината е нахлуване на студена въздушна маса. След 27 март максималните температури в страната ще бъдат между 8°C и 10°C, а в планинските райони ще паднат под -2°C.Прогнозата е изготвена на база на данни от европейския метеорологичен модел, като е възможно да претърпи известни корекции с наближаването на периода.